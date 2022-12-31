Можуть бути серйозні проблеми: чому не варто користуватися смартфоном, який заряджається

Сучасне життя неможливе без інтернету та гаджетів. Смартфонами користуються всі — від школярів молодших класів до людей похилого віку.

Але не всі знають, як правильно користуватися пристроєм. Багато хто не може відірватися від нього навіть під час перезаряджання.



Як відомо, використання смартфона на зарядці веде до перегріву. Коли смартфон заряджається, він вже на межі допустимої температури. А коли людина починає ним користуватися, температура підіймається ще вище.

Прочитати коротке повідомлення або коротко відповісти на дзвінок, поки девайс на зарядці, до поганих наслідків не призведе.

А ось відеогра або відеодзвінок можуть стати для смартфона фатальними, пише itechua.com.

Перегрів може призвести до того, що ємність акумулятора девайса впаде так низько, що доведеться заряджати його по кілька разів на день.

Сильний перегрів взагалі може призвести до здуття акумулятора, який працюватиме, проте може вийти з ладу у саму невідповідну хвилину або спалахнути під час чергової зарядки.

Відомі ситуації, коли при сильному тривалому перегріві смартфони просто ламалися, тому що всі складові розташовані близько один до одного й підвищена температура призводила до поломки.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як зберегти техніку та уникнути пожежі під час тривалих відключень електрики.

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