Майже одразу ФСБ почала його переслідувати за відкриту проукраїнську позицію: на війні загинув кримський татарин, близький друг Джамали

Україна 22 січня попрощалась із кримським татарином Сейраном Кадировим. Воїн спецпідрозділу «Крим» ГУР Міноборони загинув на Донецькому напрямку. У нього залишилася дружина і троє дітей, наймолодшій лише 2 роки. Доля його сім'ї, як і більшості представників цього мужнього народу, була сповнена випробовувань.

«Діда та бабцю Сейрана депортували з Криму у 1944, повернулися на початку 90-х, батьки — вчителі музики. Сейран прекрасна, чуйна, добра світла людина, своїми руками побудував на невеличкому клаптику землі у Малореченському маленький сімейний готель, не встиг відкрити, як у 2014 році прийшли москалі, — пише знайома воїна Наталія Лютікова. — Майже одразу ФСБ почали його переслідувати за відкриту проукраїнську позицію і завдяки друзям, які за добу до арешту його повідомили, встиг виїхати з Криму до Києва. З першого дня повномасштабної війни записався у тероборону і захищав Київ. Згодом поїхав на схід. Загинув як Герой…»

Загиблому кримському татарину присвятила допис і співачка Джамала, яка назвала бійця близьким другом.

«З мого села Кучук-Озень в Криму. Друг дитинства, друг нашої родини. Сейран Кадиров. Спецпідрозділ „Крим“ ГУР МО. Пам’ятаю, що в дитинстві Сейран з його молодшим братом завжди були нашою охороною, куди б ми не пішли з дівчатами. Брата в мене не було, але був Сейран. Всі знали, що з нами жарти погані. Ніхто не ображав мене. Завдяки його захопленням спортом, фізичній формі, темпераменту та сміливості ніхто і не насмілювався сказати щось не т. е. Його батько, Алі Кадиров, був першим, хто повірив в мене, займався зі мною, відкрив світ музики та писав дитячі пісні. Тоді наші родини здружилися. Сейран також дуже любив музику та мав гарний смак. Неймовірна людина! Був та залишиться таким в моїй пам"яті назавжди. Немає слів, щоб передати всю мою лють. Я в розпачі».

Картка для допомоги дружині:

4 441 114 427 417 462, Монобанк, Кадирова Олена Олегівна

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