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Істотна допомога: українським біженцям в Австрії виплатять грошову допомогу за 5 місяців

16:58 8 липня 2022
Істотна допомога: українським біженцям в Австрії виплатять грошову допомогу за 5 місяців

Міністерство у справах сім'ї Австрійської республіки, яка раніше взяла на себе лікування важкопоранених бійців ЗСУ, вирішило виплатити біженцям з України сімейну допомогу, причому за період із березня 2022 року.

«Насамперед матерям та їхнім дітям доводиться тікати та шукати захисту в Австрії. Щодо допомоги нашим сусідам, ми в Європі особливо покликані надавати підтримку. Отримання сімейної допомоги — необхідний та важливий крок», — прокоментувала міністр у справах сім'ї Сюзанна Рааб.

За даними уряду Австрії, зараз у країні офіційно зареєстровано 79 тисяч біженців з України — це в основному матері з дітьми.

Нагадаємо, у Польщі з 1 липня почали приймати заявки на участь у програмі «Гарний старт», призначеній для батьків школярів. Фінансову допомогу зможуть отримати батьки, зокрема. прибули з України, щоб зібрати дитину до школи. Подати заявку слід до 30 листопада.

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