«Попросіть наказ про створення блокпоста»: адвокат пояснив, що робити, коли вручать повістку на дорозі

В країні триває мобілізація, й буває, що повістки роздають на блокпостах. Чи є законні підстави відмовитись від такої повістки? Відповідь дав адвокат Роман Сімутін.

«Відразу скажу, що ніхто не уповноважений вручати повістки на блокпостах. Останні створюються за наказом військового командування. А особливий режим вводиться в дію спільним наказом військового командування та військово-цивільної адміністрації (ВЦА). Саме цим наказом і надаються повноваження військовим на перевірку документів, поверхневий огляд автомобіля тощо. Чому? Бо на цьому об’єкті діє особливий режим, який частково обмежує конституційні права та надає законні повноваження згаданим органам влади. Тому вимога пред’явити документ (не передати в руки) для перевірки особи — законна».

За словами адвоката, військові не мають права вручати повістки.

«Він не є представником військкомату і не має таких повноважень. Ці функції покладені на ТЦК. Ви одразу подумали: так можна ж внести зміни до того наказу й уповноважити! Але ті, хто підписує такі накази, усвідомлюють відповідальність. Бо це вже зазіхання на територіальну цілісність і виглядатиме як створення окремої республіки в республіці — махновщина», — говорить адвокат.

На запитання, чи може вручити повістку на блокпосту представник ТЦК, Сімутін відповідає, що ні.

«Перевіряти документи може лише військовий та поліціянт, які, пересвідчившись у вашій особі, повинні побажати гарної дороги та дозволити проїзд, бо не мають права передавати ваші персональні дані третім особам. Якщо ж військовий наполягатиме на передачі йому документів, попросіть у нього наказ про створення блокпоста, де мають бути прописані такі повноваження. Цим ви введете його у ступор, бо йому не буде що на це відповісти».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тепер військовозобов'язаних в Україні бронюватимуть по-новому.

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