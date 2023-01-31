Військовозобов'язаних в Україні бронюватимуть по-новому: що вирішили у Кабміні

Кабінет міністрів, який раніше продовжив відстрочку від мобілізації під час воєнного стану, вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних.

Постановою, зокрема, передбачається відстрочка від мобілізації для 50% і більше держслужбовців та працівників важливих для країни підприємств, пише «УП».

Вона не може перевищувати:

терміну проведення мобілізації — для військовозобов’язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;

шість місяців — для військовозобов’язаних, які працюють:

- на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

- на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

- на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

В органах державної влади кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню та займають посади, повинна становити 50% кількості військовозобов’язаних — за винятком керівної ланки.

Бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності підлягають: військовозобов’язані, які займають посади державної служби категорій «А» та «Б», керівники міністерств та їхні заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їхні заступники, керівники самостійних структурних підрозділів таких органів та їхні заступники, а також працівники патронатних служб.

В органах місцевого самоврядування військовозобов’язані, які займають посади 1−4 категорій, підлягають бронюванню незалежно від звання, віку та спеціальності. Серед посадовців 5−7 категорій бронювання можливе для 50% військовозобов’язаних.

Раніше начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач пояснював, що військовозобов'язаний, який має бронь, має носити з собою відповідні документи та пред'являти їх у випадку вручення повістки. А якщо це вже сталося, то з усіма документами потрібно прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і повістка буде анульована.

Фото Генштабу ЗСУ

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