Документи потрібно носити з собою: в ЗСУ пояснили, що робити, коли вручили повістку при наявності броні

В умовах загальної мобілізації бувають випадки, коли військовозобов'язаному, який має броню або відстрочку від призову, вручили повістку.

Про те, як вийти з ситуації розповів начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.



За його словами, щоб уникнути таких моментів, потрібно мати з собою підтверджувальні документи.

«Військовозобов'язаний, який має бронь від призову з мобілізації, всі документи, що це засвідчують, повинен носити з собою. І при їх пред'явленні вручення повістки не буде. Але, якщо це вже сталося, то з усіма цими документами потрібно прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і ця повістка буде анульована», — сказав він.

Зазначимо, що відповідно до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють:

- в органах влади, інших держорганах, органах місцевого самоврядування, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

- на підприємствах, в установах та організаціях, яким встановлені мобілізаційні замовлення, у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань;

- на підприємствах, в установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань;

- на підприємствах, в установах та організаціях критичної інфраструктури.

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