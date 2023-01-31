Відвідувачам Ермітажу несподівано розповіли правду про Бучу

В росії шукають хакерів, які зламали систему електронних табло в Ермітажі та вивели на екрани музею інформацію про події у Бучі під час російської окупації навесні 2022 року. У цьому передмісті Києва рашисти масово вбивали мирних жителів.

Як повідомляє «Фонтанка», це сталося вдень 29 січня. Яку інформацію показали на екранах музею в Санкт-Петербурзі, не повідомляється.

Відомо лише, що співробітники Ермітажу звернулися до поліції. Зломщиків шукають, а слідчий комітет росії вирішує, як кваліфікувати інцидент.

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Фото з Вікіпедії

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