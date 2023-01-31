Телеведучий Тимур Мірошниченко з дружиною розпочали оформлення документів на усиновлення дитини

Відомий телеведучий Тимур Мірошниченко, якого називають ймовірним ведучим «Євробачення-2023» у Ліверпулі, разом з дружиною збираються всиновити дитину. Вони вже почали процедуру оформлення необхідних документів. Він повідомив, що про це вони з Інною замислювалися ще до війни, але після російського вторгнення вирішили прискорити цей процес, адже багато дітей потребують родинного піклування й любові.

«Ми зараз займаємося процесом всиновлення. Там не все так просто. Це дуже серйозний та тривалий процес. До безпосереднього знайомства з дитиною ми повинні пройти деякі процеси, які можуть тривати від декількох місяців до півроку або року», — розповів Мірошниченко у студії «Сніданку з 1+1».

За словами Тимура, вони ще не визначилися, кого саме хочуть всиновити: хлопчика чи дівчинку. Але вважають, що дитина має бути приблизно такого ж віку, як їхні донька та син.

«Вік, плюс мінус, щоб співпадав з нашими дітьми, щоб їм було комфортно всім втрьох. Бо це величезний стрес для всіх. Стать у дітей ми постійно запитуємо і тут все змінюється постійно. Мія, наприклад, хоче братика, а Марк сестричку. То Мія сестричку, а Марко чомусь злого братика», — розповів Тимур.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що співачка Світлана Тарабарова скоро втретє стане мамою. Вона повідомила, що у них буде дівчинка.

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