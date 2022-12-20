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Світлана Тарабарова зізналась, як не просто їй дається третя вагітність

19:40 20 грудня 2022
Світлана Тарабарова

Співачка Світлана Тарабарова, яка чекає на поповнення в родині, зазналася, як насправді не просто дається їй третя вагітність. Артистка каже, що намагається не хвилюватися та виконує рекомендації лікарів, але не завжди вдається впоратися з емоціями.

«За кожною красивою фоткою є ціла гора емоцій, яких ви не бачите. На жаль, вагітність — це не тільки „фотосесії, прогулянки в квітах та цілодобовий шопінг у дитячих крамницях“. Майже завжди за кадром залишається героїчний труд мам, які відбиваються від токсикозу та безлічі інших „приємних“ сюрпризів, які супроводжують цей період», — розповіла Тарабарова в Інстаграм.

Вона не приховує, що третя вагітність виявилася складнішою, ніж попередні.

«Мені насправді третя вагітність дається важче за попередні… Щойно поборола токсикоз, як почалися нові пригоди … і не зовсім позитивні, якщо цікаво — поділюся», — каже Світлана.

Та попри все, артистка зізнається, що переживає дивовижне відчуття, «коли всередині тебе зростає нове життя новий Всесвіт».

Нагадаємо, Світлана Тарабарова з чоловіком Алексієм Бондарем виховують чотирирічного сина Івана та дворічну донечку Марійку.

Нещодавно співачка розсекретила стать третьої дитини. Артистка натякнула, що в них буде донечка.

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