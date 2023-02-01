Через великі втрати окупанти відправляють своїх поранених зі шпиталів на передову, надавши лише мінімальну допомогу, — Генштаб

Противник не припиняє наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямах, зазнає великих втрат. А також веде безрезультатні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Ямполівка, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Червона Гора, Бахмут, Кліщіївка та Парасковіївка Донецької області, повідомили в Генштабі.

На Запорізькому напрямку під вогонь росіян потрапили 20 районів населених пунктів.

На Херсонському напрямку з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів рашисти завдали удари по 21 населеному пункту.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, у районі Новоіванівки Луганської області вони облаштували ще один військовий шпиталь. На лікуванні перебувають близько 100 російських військовослужбовців. Ступінь тяжкості поранення медики зазвичай занижують та не відображають у медичних документах. Після надання мінімальної допомоги відправляють на передову.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 9 ударів по районах ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Ракетники та артилеристи вразили 13 районів зосередження живої сили противника, 1 пункт управління та 1 склад із боєприпасами.

Нагадаємо, військові та експерти неодноразово заявляли, що Україні для проведення наступу потрібне потужне західне озброєння вже найближчим часом, щоб посилити імпульс, якого вона досягла у наступальних успіхах біля Києва, Харкова та Херсона минулого року.

Ексклюзивний матеріал «На місці російських воєначальників я б у жодному разі жодного результату їхньому керівництву не гарантував», — Михайло Забродський" читайте на сайті «ФАКТІВ».

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