На Заході побоюються, що час може бути на боці росії, — ЗМІ

За рішенням різко збільшити військову допомогу Заходу Україні криється стурбованість партнерів, що час може бути на боці країни-терористки. Про це повідомляє The Wall Street Journal та зазначає, що Києву терміново потрібне нове потужне озброєння, оскільки Москва взяла курс на довгострокову перспективу.

Це занепокоєння свідчить про те, що вікно для України не є безкінечним і вона потребує потужного західного озброєння — головним чином, бойових танків, іншої бронетехніки і більшої кількості систем протиповітряної оборони — вже найближчим часом, щоб посилити імпульс, якого вона досягла в наступальних успіхах навколо Києва, Харкова і Херсона минулого року.

Це контрастує з настроями, поширеними минулої весни, коли російські війська відступали з Києва. Оскільки початковий військовий план президента путіна зазнав поразки, західні уряди в той час сподівалися, що чим довше триватимуть бойові дії, тим більша ймовірність перемоги України.

Західні чиновники говорили, що якщо Європа і Вашингтон не втратять самовладання і об'єднаються після важкої зими, то економічні проблеми та військові невдачі росії, поглиблені санкціями, можуть змусити Москву шукати вихід з конфлікту або вимагати миру. З наближенням першої річниці російського вторгнення в Україну ця впевненість зникла. Натомість, чиновники в деяких столицях тепер побоюються, що Кремль, який готовий продовжувати кидати людей і матеріальні засоби на війну, може взяти гору в будь-якій тривалій війні на виснаження.

Тому, пише видання, краще надати Україні більш сучасне озброєння, яке могло б допомогти їй змінити динаміку війни і підірвати боєздатність росії.

Російська армія зазнала значних втрат серед своїх найкращих людей і техніки, і є ознаки того, що вона відчуває нестачу важливих військових можливостей, зокрема високоточних ракет.

Нагадаємо, що президент Зеленський назвав ключові чинники перемоги у війні: «Маємо зробити час нашою зброєю».

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