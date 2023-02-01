«Вперше та востаннє я напився у 1930 році»: помер найстарший учасник Олімпійських ігор

На 108-му році життя помер колишній уругвайський яхтсмен Фелікс Сієнра, який залишався найстарішим живим учасником Олімпійських ігор, повідомляє Welt. Уругваєць, котрий згодом став доктором права, брав участь у змаганнях з вітрильного спорту на Олімпіаді-1948, де посів 6-е місце.

Ветеран спорту заснув і не прокинувся. «Він зняв капітанську пов'язку і вибрався з човна», — розповіла дочка Фелікса Магдалена.

Лише кілька тижнів тому (21 січня Сієнрі виповнилося 107 років) він дав інтерв'ю Welt am Sonntag, в якому розповів про своє насичене життя, зокрема, про те, як у 1930 році був присутній на стадіоні в Монтевідео на першому в історії фіналі чемпіонату світу з футболу Уругвай — Аргентина (4:2) та як відзначив з друзями історичний тріумф улюбленої команди.

«Перший чемпіонат світу пройшов у нашій країні 1930 року, і ми виграли титул, — згадував олімпієць. — Всі матчі були зіграні в Монтевідео, і, звичайно ж, я хотів подивитися фінал проти Аргентини наживо. Оскільки квитків не було, я, як і багато інших, пробрався на стадіон нелегально. Трибуни були переповнені. Я стояв на стадіоні, але був маленьким і струнким і, на моє розчарування, часто не бачив поля через високих людей.

Потім я святкував перемогу з друзями. Ми смажили рибу та пили багато вина. Тієї ночі я вперше і востаннє напився по-справжньому".

21 січня 2023 року. Фелікс Сьєнра з дочкою Магдаленою в день свого 107-річчя в Королівському вітрильному клубі Монтевідео

У цьому інтерв'ю Фелікс Сієнра ділився також секретами свого довголіття.

«Я встаю о 9-й ранку, відпочиваю вдень з 14 до 16 години і лягаю спати о 23-й, — розповідав довгожитель. — Я більше не курю і не вживаю алкоголю, а також дуже ретельно стежу за своїм харчуванням. Я майже не їм м'яса, намагаюся споживати якнайменше жирів та вуглеводів. Я їм багато фруктів та овочів, а ще п'ю багато води. А знаєте, що ще дуже важливо? Ви повинні постійно тренувати свій розум. Читаю по три-чотири години на день. У мене є дві щоденні газети та кілька журналів, щоб бути в курсі та мати можливість продовжувати брати участь у суспільному та політичному житті. День без читання для мене втрачений день».

Додамо, що до Сієнри найстарішим учасником Олімпійських ігор (1948 року) був американський стрілець Уолтер Уолш, який помер у квітні 2014-го у віці 106 років і 300 днів. Тепер, після смерті уругвайця, найстарішим з учасників Олімпіад, що нині живуть, залишається німецький вершник Віллі Бюзинг, який у Гельсінкі-1952 виграв «срібло» і «бронзу». 2 березня йому виповниться 102 роки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найстаршу з живих олімпійських чемпіонок мило привітали зі 100-річчям.

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