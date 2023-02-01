У ядерній енергетиці йому не було рівних: на війні загинув український науковець

26 січня 2023 року у бою із російськими загарбниками на Донеччині загинув державний інспектор Державної інспекції ядерного регулювання України Юрій Єсипенко. Йому було 46 років. Колеги називали його унікальним спеціалістом у сфері використання ядерної енергії.

«Він опікувався питаннями культури безпеки та системи управління діяльністю. Мав три вищих освіти, здобутих за період 1999−2010 років за кваліфікаціями магістра і викладача фізики, економіста, інженера-енергетика. Величезний досвід роботи: понад 10 років у ДП „Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки“, а з 2007 року і до самої мобілізації довгий шлях роботи в Держатомрегулюванні. Юрій мав беззаперечний авторитет серед української та світової спільноти атомників. Він є автором багатьох наукових досліджень, лекцій та консультацій як в Україні, так і по всьому світу, — йдеться на сторінці Державної інспекції ядерного регулювання України - Він не захотів і не зміг бути осторонь війни з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Тому 24 лютого 2022 року Юрій Миколайович пішов добровольцем до територіального центру комплектування та соціальної підтримки».

Відомо, що науковець спочатку захищав Київ у лавах територіальної оборони. Згодом брав участь у найзапекліших боях за незалежність нашої держави на найгарячіших ділянках фронту.

«Навіть боронячи Україну зі зброєю в руках, Юрій Єсипенко до останнього залишався відданим фанатом своєї мирної спеціальності — підказував, допомагав, консультував своїх колег. Востаннє Юрій Єсипенко виходив на зв’язок 25 січня 2023 року. А потім настала гнітюча тиша, та надійшла звістка про його загибель».

Наразі невідомо, коли та де саме прощатимуться із воїном.

Нагадаємо, що в боях під Бахмутом загинув віцечемпіон України з фігурного катання.

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