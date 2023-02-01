На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну уряд Німеччини має намір обмежити імпорт російського скрапленого природного газу, доповнюючи зусилля щодо зниження своєї залежності від поставок енергоресурсів країни-агресора. Про це йдеться в листі заступника міністра енергетики Патріка Грейхена у відповідь на низку запитань, поставлених консервативними опозиційними депутатами, повідомляє Bloomberg,

«Федеральний уряд не підтримує закупівлю російського скрапленого природного газу, — написав Патрік Грейхен. — Федеральний уряд поінформував компанії про те, що він вживатиме відповідних заходів для виключення закупівель російського ЗПГ, якщо це можливо».

Представник Міністерства економіки, яке також відповідає за енергетику, відмовився коментувати цей документ і те, яких конкретно заходів вживає уряд.

Після вторгнення Кремля в Україну минулого року об’єм трубопровідного газу до Європи з росії, додає видання, впав до історичного мінімуму. Щоб компенсувати цей дефіцит, різко зросли поставки скрапленого газу з усього світу, в тому числі з росії, які не підпадають під жодні санкції ЄС. Лише Великобританія та кілька менших держав офіційно заборонили імпорт переохолодженого палива з росії, і тепер ці вантажі перенаправляються в інші порти.

Такі країни, як Франція, Бельгія, Нідерланди та Іспанія, все ще приймають партії російського скрапленого природного газу, які, за даними німецької лобістської групи Zukunft Gas, складають близько 6% імпорту газу на континенті.

«Уряд Німеччини знає, що російський газ надходить до терміналів сусідних країн», — пише Грайхен.

Однак, зазначають німецькі ЗМІ, він не має інформації про транспортування і споживання палива всередині Європи, а тому не може оцінити, скільки його зберігається в даний час.

Нагадаємо матеріал в «ФАКТАХ»: Світова економіка більше не потребує росії, — ЗМІ.

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