Президенту росії володимиру путіну, схоже, не вдасться підштовхнути Європу до відступу, перекривши газові крани. Допомогла одна з найтепліших зим за останні десятиліття. Тепліша, ніж зазвичай, погода, ширше коло постачальників і прагнення до економії призвели до того, що європейські газові сховища майже заповнені. І, як наслідок, ціни на газ поступово знижуються до довоєнного рівня.

«Хоча зима ще не закінчилася і все ще може потрясти енергетичні ринки, серед деяких експертів зростає оптимізм щодо того, що Європа зможе пережити цю зиму та наступну без серйозних проблем», — повідомляє Bloomberg.

Криза, спричинена вторгненням росії в Україну в лютому минулого року, змусила Європу переоцінити свої газові постачання, які були замінені збільшенням поставок газу з Норвегії, а також скрапленого природного газу з Катару, США та інших виробників, після махінацій росії з газопроводом «Північний потік» і подальшого руйнування трьох з чотирьох його гілок.

«Ми налаштовані дуже оптимістично, чого насправді не було до минулої осені, — сказав Клаус Мюллер, голова німецького мережевого регулятора Bundesnetzagent, в інтерв'ю громадському мовнику ARD. — Що більше газу буде в сховищах на початку року, то менше стресу й витрат ми матимемо при заповненні сховищ для наступної зими.

Зокрема, у Німеччині газосховища наразі заповнені на 91 відсоток, у порівнянні з тим, що було приблизно пів року тому, коли росія була основним постачальником газу до Європи. Той факт, що Європі вдалося заповнити свої сховища, дійсно створив ціновий резерв на майбутню зиму. Очікування змінилися, тому що Європа має достатні запаси газу. Тому поповнення запасів після цієї зими може бути менш драматичним, ніж у попередні роки".

Але не тільки тепла погода й заміна постачальників газу псують плани російського президента втягнути Європу в енергетичну кризу в довгостроковій перспективі. Фактично повні сховища також сприяють зниженню цін на газ, і це вже відбувається.

Оптова ціна на газ для європейського ринку цього тижня опустилася нижче від 65 євро за мегават-годину вперше з 2021 року. У серпні через обмеження постачання з росії вартість піднялася майже до 350 євро за МВт-год, тоді як на початку 2021 року вона була нижчою від 20 євро за МВт-год. Попри позитивні зрушення, ціни все ще вищі за середні історичні показники, і Європа має продовжувати рахуватися з ризиками. За даними Wood Mackenzie, якщо хвиля холоду все ж таки прийде до Європи цієї зими, тривалі морози можуть виснажити запаси ще на 20 відсотків.

Нагадаємо, наприкінці серпня «Газпром» вкотре повністю зупинив постачання газу з росії до Німеччини трубопроводом «Північний потік».

125

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram