На Маріуполь, де окупанти зносять будинки з трупами вбитих українців, заливають бетоном могили закатованих ними місцевих мешканців, насувається ще одна хвиля екологічної катастрофи.

Через «реконструкцію» одного з мостів російська «влада» міста повністю засипала річище річки Кальчик у Кальміуському районі, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Наразі Кальчик повністю перекритий, а це загрожує катастрофічними наслідками, вважає Андрющенко. Він зазначив, що загарбники не зупиняються та продовжують знищувати місто.

За його інформацією, саме на Кальчику росіяни та їхні посібники влітку знищили гідроспоруду, через що річка пахне каналізацією та набрала зелено-болотного кольору.

«Тепер її рух взагалі майже зупинено. Флора та фауна — на вимирання. Рівень солоності Азова у відвертий плюс, отже більше медуз, менше риби. Ці виродки руйнують усе, чого торкаються. Вони просто роблять все довкола непридатним для життя», — повідомив Андрющенко.

На думку чиновника, відновлення вже зруйнованих російськими окупантами об'єктів у Маріуполі може тривати від 5 до 8 років.

256

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram