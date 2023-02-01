Мільйон доларів та шуба з соболя: у мережі показали «список бажань» начальниці Київської податкової, до якої прийшли з обшуком

На тлі винесення підозр чиновникам Міноборони сьогодні пройшла низка обшуків в установах, у депутатів, бізнесменів та колишніх чиновників.

Зокрема, під час обшуку у податковій службі Києва, у керівниці служби виявили «список бажань», до якого входить мільйон доларів, шуб з соболя, поїздка до Лондона та дорогий годинник.

Слідчі ДГБР викрили керівницю податкової на багатомільйонних оборудках.

Керівницю податкової слідчі звинувачують у прийнятті рішень без законних на те підстав щодо відповідності або невідповідності критеріям ризикованості платників податків, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, за оперативними даними, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми зі штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та надання недостовірних відомостей про доходи.

За експертними оцінками у тіньовий обіг потрапляло понад 15 млрд грн.

Слідчі також виявили причетність податкової до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, внаслідок яких до тіньового обігу потрапило понад 30 млрд грн.

За інформацією ДГБР, спосіб життя в. о. начальника Головного управління Державної податкової служби у м. Києві не відповідає рівню її офіційних доходів.

Чиновниця має 3 квартири у Києві загальною вартістю приблизно 1 млн доларів, будинок під Києвом вартістю приблизно 200 тисяч доларів, два автомобілі вартістю приблизно 150 тисяч доларів США.

Повідомляється також, що один з автомобілів посадових осіб вартістю приблизно 100 тисяч доларів США записаний на її особистого водія, доходи якого за останні роки склали не більше 8 тисяч доларів США.

Чиновниця користується дорогими прикрасами, виключно дорогим брендовим одягом, золотим годинником та іншими елітними речами.

Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадової особи становить близько 1,4 млн. доларів США.

У ході слідчих дій вже знайдено 158 тисяч доларів США, 530 тисяч грн та 2,2 тисячі євро, елітні годинники, автомобілі та інше, додали у ДБР.

Зазначимо, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія підтвердив проведені обшуки, а також анонсував, що буде звільнено керівництво Митної служби.

«Країна під час війни змінюватиметься. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитись», — написав депутат.

За інформацією нардепа від «Європейської Солідарності» Олексія Гончаренка, виконуватиме обов'язки голови митниці заступник нинішнього керівника Сергій Звягінцев.

Нагадаємо, сьогодні обшуки також пройшли у олігарха Ігоря Коломойського, відомого столичного забудовника, нардепа Вадима Столара, колишнього глави МВС Арсена Авакова.

542

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram