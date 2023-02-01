Скандал із закупівлями у Міноборони: високопосадовцям оголошено про підозру у багатомільйонних зловживаннях

На тлі низки відставок в органах влади в Україні Офіс генпрокурора повідомив про підозру колишньому заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову, колишньому керівнику компанії «Промоборонекспорт» Володимиру Терещенку, а також екс-заступнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому.

За даними джерел УП у правоохоронних органах, останньому оголошено підозру за фактом розтрати ним державних коштів на суму 108 млн грн та забезпечення підрозділів ЗСУ неякісними бронежилетами в кількості 5700 штук.

Слідчі дії в оселі посадовця

Підозру Шаповалову оголошено за незаконні дії, внаслідок яких окремі підрозділи Збройних сил не були укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1 млрд грн.

Підозра Терещенку (нині він є заступником начальника управління координації зовнішньоекономічної діяльності Міністерства оборони) оголошена за фактом заволодіння ним шляхом зловживань та службових підробок державними коштами у розмірі 1,34 млн доларів.

Нагадаємо, у січні у зв'язку зі скандалом у Міноборони із закупівлями продуктів за завищеними цінами, подав у відставку заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов.

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