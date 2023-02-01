Я був водієм: лідер гурту «БЕЗ Обмежень» про поїздки на фронт

Популярний музикант, фронтмен гурту «БЕЗ Обмежень» Сергій Танчинець, який розчулив емоційним кліпом, відверто розповів, як війна вплинула на його життя та творчість. В інтерв’ю проєкту «Ранок вдома» співак зізнався, що зараз практично не пише нових пісень.

З перших днів повномасштабного вторгнення Сергій Танчинець змінив статус артиста на волонтера.

«Я взагалі вважаю, що в Україні всі волонтери, — сказав артист. — Кожен з нас якось дотичний до допомоги в обороні держави. З самого початку я був, фактично, водієм. На бусі, у якому ми їздимо в турне, ми возили гуманітарні вантажі, харчі, якусь медицину, гігієну з заходу країни в Київ. У ті часи, коли ще Київ був під натиском інтервентів. Коли бойові дії відійшли від столиці, ми почали зі столиці їздити на схід ближче до фронту і в місця постійних дислокацій військових частин».

Сергій каже, що найближчим часом плануються концерти ближче до Бахмута.

«Ми їздили в Краматорськ, Слов'янськ, Покровськ, у прикордонну Сумську область, Чернігів, — розказав співак. — Було багато міст, де концентруються українські військові, але де немає загрози прямого бойового зіткнення, куди нас можуть пустити. З 31 січня їдемо ближче до міста Бахмут, там наші друзі. Плануємо п'ять-шість, концертів. Там яскравості мало, але емоційна складова досить загострена. Люди, які повертаються з поля бою, з-під обстрілів, мають мати можливість емоційно перезавантажитись. Мені здається, це найголовніше — виривати людей з постійного негативного інформаційного і ситуативного простору, повертати їх до емоцій, які вони відчували у мирному житті».

Танчинець зізнався, що йому не вдається писати пісні під час війни, як це було раніше.

«У мирний час за 10 місяців ми створювали альбом, — каже Сергій. — А я від початку великої війни спромігся написати лише дві пісні. У мене є деякі напрацювання текстові, але записувати їх будемо пізніше. Ті зарисовки написані про те, що нас оточує. Коли довкола весна, коли довкола закохані, коли люди не під обстрілом, то писались пісні романтичні. Звісно, що ми писали багато про війну, бо вона почалася не 24 лютого 2022 року, а у 2014-му. Втім, тоді були можливість і натхнення писати романтичну музику. Зараз не пишеться…«

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