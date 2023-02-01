Кабмін звільнив керівництво митниці

Звільнення в Кабміні, які стартували минулого тижня, продовжуються.

У середу, 1 лютого, Кабмін звільнив керівництво Державної митної служби. Про це повідомив народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко.

Окрім виконувача обов'язків голови митної служби В'ячеслава Демченка, своїх посад позбулися два його заступники — Олександр Щуцький та Руслан Черкасський.

Раніше Гончаренко писав, що обов'язки голови митниці виконуватиме заступник Демченка Сергій Звягінцев.

Нагадаємо, сьогодні пройшли обшуки у Головному управлінні державної податкової служби Києва, в результаті яких було знайдено 158 тисяч доларів США, 530 тисяч грн та 2,2 тисячі євро, елітні годинники, автомобілі та інше майно.

Крім того, у ДБР зазначили, що спосіб життя керівниці столичної податкової служби не відповідає рівню її офіційних доходів.

Чиновниця має 3 квартири у Києві загальною вартістю приблизно 1 млн доларів, будинок під Києвом вартістю приблизно 200 тисяч доларів, два автомобілі вартістю приблизно 150 тисяч доларів США.

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