39.88 / 40.50 42.76 / 43.68
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Кабмін звільнив керівництво митниці

14:44 1 лютого 2023
шеврон

Звільнення в Кабміні, які стартували минулого тижня, продовжуються.

У середу, 1 лютого, Кабмін звільнив керівництво Державної митної служби. Про це повідомив народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко.

Окрім виконувача обов'язків голови митної служби В'ячеслава Демченка, своїх посад позбулися два його заступники — Олександр Щуцький та Руслан Черкасський.

Раніше Гончаренко писав, що обов'язки голови митниці виконуватиме заступник Демченка Сергій Звягінцев.

Нагадаємо, сьогодні пройшли обшуки у Головному управлінні державної податкової служби Києва, в результаті яких було знайдено 158 тисяч доларів США, 530 тисяч грн та 2,2 тисячі євро, елітні годинники, автомобілі та інше майно.

Крім того, у ДБР зазначили, що спосіб життя керівниці столичної податкової служби не відповідає рівню її офіційних доходів.

Чиновниця має 3 квартири у Києві загальною вартістю приблизно 1 млн доларів, будинок під Києвом вартістю приблизно 200 тисяч доларів, два автомобілі вартістю приблизно 150 тисяч доларів США.

156

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

поліція

Не тільки «тріщина на лобовому склі»: за що українським водіям загрожують штрафи до 17 тисяч грн

танк Challenger 2

Вони дуже потужні: британський солдат пояснив, чому Challenger, передані Україні, викликають жах у росіян

Ольга Зенкова

У Мелітополі кадирівці зґвалтували кремлівську пропагандистку

машини

Українські водії назвали автомобілі, які краще не купувати: позбавте себе проблем

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту