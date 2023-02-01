Пускають Х-29 і Х-2: стало відомо про серйозний брак ракет у російських окупантів

Російська авіація все частіше застосовує в Україні ракети Х-29 і Х-25, у спробі компенсувати дефіцит ракет тактичного й оперативно-тактичного рівня. Це зі свого боку свідчить і про гострий дефіцит авіаційних ракет великого радіусу дії, пише український військовий експерт Олександр Коваленко у своєму телеграм-каналі.

«Про те, що російське командування застосовує в зоні бойових дій в Україні як компенсацію нестачі артилерії авіацію, відомо давно. Фактично, ударні вертольоти Ка-52 і штурмовики Су-25 зараз виконують саме ті функції, які до того покладалися на артилерію.

Але проблеми з вогневим потенціалом, а саме, брак ТРК і ОТРК, змушують росіян задіяти й інші типи авіації, для вирішення бойових завдань під підвищеним ризиком.

Як відомо, дефіцит ТРК і ОТРК змусив ще з кінця весни минулого року росіян почати застосовувати ЗРК С-300 не по повітряних об'єктах, а по поверхні. Але таке непрофільне застосування С-300 не дає змоги домогтися прийнятної точності ураження і, як елемент протидії противнику в зоні бойових дій, вони не приносять користі".

А ось як елемент терору, для нанесення хаотичних ударів по містах і селах і вбивства цивільних — цілком влаштовує російську армію, зазначає експерт.

«Але, терор терором, а що робити підрозділам на передовій за відсутності необхідної підтримки ТРК і ОТРК? Ось у хід і пускають ракети Х-29 і Х-25, які мають ближній радіус дії, від 10 до 30 км. Тобто, таким чином, літак, який їх запускає, опиняється в зоні потенційного ризику ураження комплексом ППО, ну або ПЗРК.

Цей факт так само свідчить і про те, що у росії не тільки проблема з ракетами ТРК і ОТРК рівня, а й авіаційними великого радіусу дії. Адже маючи достатню кількість ракет Х-59, чому б не використовувати їх з безпечної відстані, 100 км і більше. Але, ні… Х-59 зараз запускаються так само рідко, як і КР «Калібр», ну або Х-101«

Додамо, військовий експерт Роман Світан вважає, що якщо буде така сама динаміка постачання озброєнь, під кінець весни — на початку літа вийдемо на межі 1991 року.

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