По ракетах скоро вийдуть в повний нуль: Буданов розповів, чого ще можна очікувати від росії

Запаси високоточного ракетного озброєння російської федерації, яка 5 грудня обстріляла Україну, вже підходять до завершення. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

«Вони вже давно ввійшли в критиячний мінімум, проте, як ми бачимо, вони вирішили йти до кінця, що, в принципі, дуже погано для самої російської федерації. Військові там знають про цю проблему. Виробництво нових ракет — воно є, воно абсолютно мізерне в порівнянні з тією величезною кількістю, яку вони застосовують», — заявив він.

За словами Буданова росія може здійснити проти України ще кілька масованих ракетних атак.

«Реально в них залишилося ще на кілька масштабних атак і вони вийдуть в повний нуль. Чи готові вони вийти в повний нуль? Як ми бачимо, вони впевнено до цього йдуть», — повідомив він.

За його словами, дати ракетних атак залежать від бажання керівництва росії, а також від регламентних робіт по обслуговуванню носіїв ракетного озброєння та швидкості його підвозу і завантаження.

Як писали «ФАКТИ», раніше військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що ракети в росії, якими вона обстріляє Україну, повністю не можуть закінчитися. Хоча б тому, що певну номенклатуру вони мають змогу виробляти. А ті, які не можуть виробляти, дійсно закінчуються, більш того, цілком ймовірно, що закінчилися.

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