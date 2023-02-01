Найгарніший прес серед українських блогерів: Квіткова викликала фурор оголеним животом
Українська блогерка та переможниця «Холостяка» Дар'я Квіткова, яка після розриву відносин із Нікітою Добриніним відпочиває із сином на Мальдівах, вирішила похвалитись своїми ідеальними формами. Для цього вона в Instagram опублікувала світлину, де позує у купальнику та у штанах, де видно її ідеальний прес.
«Дуже часто в діректі бачу повідомлення, які стосуються моїх тренувань. А конкретно — звідки в мене є натхнення йти в зал. Моя відповідь завжди одна й та сама — мотивація і бажання. Я знайшла свій „рецепт“ і саме тому ходжу до залу із задоволенням. Знайдіть свою мотивацію в чомусь або в комусь, і ви навіть не зрозумієте звідки будуть братися сили, щоб вставати з ліжка та йти займатись», — написала Дар'я.
Фоловери під її постом не стримували емоцій і хвалили блогерку, якій вдалось скинути понад 30 кілограмів ваги і підтягнути тіло.
«Титул найгарнішого пресу серед українських блогерів має бути ваш», «А мене мотивуєте ви, Даша, вчора займалася, сьогодні крепатура. Думаю: пропущу сьогодні, а тоді згадую, який у Даші прес, і килимок сам розтягнувся на підлозі, і ось я в планці стою», — пишуть шанувальники блогерці.
Нагадаємо, що телеведучий Нікіта Добринін та Дар'я Квіткова перерахували для ЗСУ мільйон гривень.216
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram