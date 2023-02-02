Перший четвер лютого 2023 року стане насиченим на емоції для деяких знаків зодіаку, так як пройде під впливом зростаючого Місяця.

Світило перейде в сузір'я Раку. Про те, як це вплине на представників більшості знаків зодіаку, пише сайт телеканалу «1+1».

Овен

День для Овнів буде не найкращим — є ризик отримати травму, тому варто взяти роботу додому. Однак і вдома не буде спокою. Гороскоп на сьогодні обіцяє Овнам не найкращі умови спілкування з рідними. Представникам вогняного знака доведеться вислухати думку оточуючих і піти на компроміс.

Телець

Четвер пройде для представників цього знака сприятливо. Вони будуть тягнутися до реалізації масштабних проектів, брати в роботу креативні завдання. Гороскоп сьогодні рекомендує Тельцям не випускати з уваги рутинну роботу і домашні турботи. День також буде плідний і насичений.

Близнюки

Вам четвер краще провести час вдома, взяти вихідний, щоб не погіршити відносини з колегами конфліктами. Гороскоп на 2 лютого Близнюкам радить усамітнитися і зосередитися на роботі. Також будьте обережні під час спілкування з рідними. Варто пом'якшити свої вимоги, щоб не посваритися.

Рак

Представникам цього знаку в четвер потрібно активно ділитися всіма своїми ідеями з оточуючими. Ракам сьогодні гороскоп радить обговорювати з начальством і колегами можливі рішення робочих завдань. В результаті ви отримаєте повну підтримку ваших починань.

Лев

Передостанній день робочого тижня для представників цього знаку буде дуже сприятливим. Левам радять не відмовлятися від зустрічей і спілкування. На цих заходах ви зможете познайомитися з людьми, які зіграють головну роль і допоможуть змінити події найближчого майбутнього.

Діва

У четвер можна виконати ідеї і плани, які давно замислювалися. Гороскоп дає добро Дівам на ризик. Результат справи буде позитивним та швидким. У другій половині дня краще зайнятися поточними справами, а вечір провести вдома у сімейному колі.

Терези

Четвер для представників цього знаку буде складним, енергія буде приходити і знову йти. Астрологи радять Терезам створити собі умови для спокійної роботи і зайнятися рутинними справами, які давно відкладалися. Вирішення всіх важливих питань краще перенести на наступні дні.

Скорпіон

День буде активним, а обставини будуть підштовхувати представників цього знаку на ризиковані справи. Також зашкалюватимуть емоції. Скорпіонам радять тримати під контролем почуття і діяти обдумано. Інакше можливі фінансові втрати. За порадою краще звернутися до близьких людей. Їх рекомендації допоможуть уникнути неприємностей.

Стрілець

В кінці тижня представникам вогняного знаку краще триматися ближче до начальства і подалі від кухні. Гороскоп обіцяє Стрільцям заохочення і навіть кар'єрні «плюшки» за виконану роботу. У відносинах з партнером стежте за своїми словами: можна мимоволі поранити близьку людину і посваритися з ним.

Козеріг

У четвер представникам земного знака доведеться вирішувати фінансові питання, а також вести активну діяльність, щоб заробити кошти. Козерогам рекомендують поговорити з начальством про винагороду за роботу або підвищення за посадою. Також потрібно остерігатися занадто привабливих пропозицій, так як вони виявляться фікцією.

Водолій

Представникам цього знаку посміхнеться удача, їм буде везти скрізь і всюди. Цим потрібно скористатися по повній. Водоліям радять прийняти ризиковану пропозицію або зав'язати нові ділові відносини. Також вам світить фінансова підтримка від впливових спонсорів.

Риби

Представникам водного знаку в четвер краще не показувати носа на вулицю. Так ви зможете уникнути неприємностей, які можуть Вас чекати. Рибам радять прислухатися до своєї інтуїції, а також уважно спостерігати за оточуючими. Також відмовтеся від авантюрних пропозицій і експериментів в будь-якій сфері. Займіться складанням планів на найближче майбутнє.

Ексклюзивний гороскоп, який склала для «ФАКТІВ» астрологиня Людмила Булгакова «Час змін та великого кохання: гороскоп на лютий-2023 для всіх знаків зодіаку» читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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