Місячний календар для кімнатних рослин на лютий: коли найкраще пересадити квіти

У лютому не лише час посіву насіння на розсаду, а й період, коли потрібно особливу увагу приділити кімнатним рослинам, які вже починають прокидатися після тривалого спокою.

Кімнатні рослини радуватимуть активним ростом та пишним цвітінням, якщо згідно з Місячним календарем, не пропустити час їх пересадки чи перевалки, пише «Сад і город».

Досвідчені квітникарі нагадують, що цей період дуже важливий для кімнатних рослин.



Сприятливі дні для посадки кімнатних рослин у лютому 2023 року:

- багаторічні квіти — 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 25, 26;

- цибулинні та бульбові квіти — 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Сприятливі дні для пересадки квітів за Місячним календарем: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17

Несприятливі дні до роботи з кімнатними рослинами: 5, 19, 20, 21.

Досвідчені квітникарі нагадують, що поливати квіти потрібно лише тоді, коли верхній шар землі у горщику підсохне. Полив проводити водою, що тільки відстоялася.

Сукуленти поливають дуже рідко — 1 раз на місяць. Тримають їх у прохолодному та світлому приміщенні.

Листя квітів потрібно протирати вологою губкою, видаляючи пил. Наприкінці місяця слід починати робити живці бегонії, фуксії, гортензії, жасмину.

Раніше «ФАКТИ» публікували Місячний календар городника та квітникаря на 2023 рік.

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