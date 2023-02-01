«Не варто засиджуватися в кріслах»: Зеленський анонсував нові кадрові рішення та реформи, які «зрадять реальність»

Попри деяке «кадрове затишшя», керівництво держави нині готує в Україні нові реформи. У щоденному зверненні до українців президент Володимир Зеленський назвав їх такими, які «в багатьох аспектах змінять соціально-правову та політичну реальності», зробивши їх людянішими, прозорішим та ефективнішими.

Також очільник держави поінформував про нові наради із військовими, з керівником розвідки, де було детально опрацьовано ситуацію на всіх основних оперативних напрямках та в перспективі. Те, до чого готується окупант, і те, чим Сили оборони вже відповідають на таку підготовку країни-агресора до спроби реваншу.

«Наші сили оборони й безпеки, державна влада України, наші партнери — ми всі разом спрямовуємо наші зусилля так, щоб росії не лише не вдалося відігратися на полі бою, а щоб окупант втратив у своїх спробах реваншу останню надію на агресію. Програш росії зробить безальтернативним надійний і тривалий мир. Я дякую всім нашим партнерам, які підтримують цю позицію України», — сказав президент.

Він також поінформував про перемовини з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо, з якими обговорили постійні штурми на Донеччині, ситуацію на півдні України та наявні загрози. Окремо було піднято питання посилення санкцій та міжнародної ізоляції росії.

Зокрема, Зеленський подякував керівництву Канади за розуміння нашого заклику до міжнародних олімпійських структур щодо неприпустимості будь-яких поступок державі-терористу.

«Олімпійський рух та міжнародний спорт загалом мають бути захищені від доволі звичних намагань росії політизувати спорт — ми це бачили неодноразово в різний час. Зараз же російська політизація спорту неминуче означатиме виправдання терору. Цього не можна допускати. І лише разом вільний світ може захистити спорт від тих спортивних бюрократів, які чомусь готові заплющити очі на реальність», — висловив впевненість президент України.

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський заявив про початок «марафону чесності», який буде спрямований на те, щоб очистити керівництво міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких спроб витягнути у світовий спорт представників держави-терориста.

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