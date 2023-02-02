Росіяни продовжують атакувати Україну. Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних, 4 з яких по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов’янськ, Краматорськ та Дружківка Донецької області, а також 4 авіаційних удари. Здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів загинули мирні люди. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Ворог активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу. Незважаючи на великі втрати, продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначили, що окупанти продовжують насаджувати російське громадянство громадянам України тимчасово окупованих територій Донецької області.

«У місті Горлівка тривають примусові заходи щодо отримання водіями нових посвідчень за російським стандартом, що за відсутності паспорту громадянина російської федерації є неможливим. Працівникам транспортних підприємств загарбники визначили термін до 01 травня 2023 року. Тих, хто не виконає вимоги, будуть звільняти», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі також повідомили, що у одному з підрозділів окупантів, що діє у Луганській області, станом на 09 січня 2023 року завершились тримісячні контракти.

«Через це, близько 300 військовослужбовців цього формування не отримують грошове забезпечення. До того ж, вони не можуть звільнитись з військової служби через оголошену мобілізацію», — йдеться у повідомленні.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили противника та склад пально-мастильних матеріалів.

Раніше в ексклюзивном інтерв’ю «ФАКТАМ», де мова йшла про події на фронті, допомогу Заходу, стан російської армії тощо відомий американський військовий аналітик і експерт, президент аналітичного центру Potomac Foundation, професор Філліп Карбер розповів, зокрема, про ймовірні напрямки удару, який може завдати ворог найближчим часом.

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