На Луганщині окупанти забирають дітей до «кадетського корпусу», погрожуючи батькам позбавленням батьківських прав, — Генштаб

Ворог активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу. Попри великі втрати, продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, повідомили у Генштабі.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Першотравневе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку артилерійські обстріли наносилися по Вугледару, Новоукраїнці, Пречистівці, Великій Новосілці та Нескучному Донецькій області.

На Запорізькому напрямку під вогонь росіян потрапило понад 20 населених пунктів. На Херсонському — артилерійських обстрілів зазнали Херсон та Дмитрівка Миколаївської області.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за добу вразили 3 райони зосередження живої сили та пункт управління окупантів.

Окупанти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру на тимчасово захопленій території у своїх цілях. Так, міську лікарню Дніпрорудного Запорізької області російські окупанти використовують як військовий шпиталь. Медикаменти та лікарі-хірурги привезені з російської федерації.

Російські загарбники продовжують чинити тиск на громадян України, порушувати права людини. Зокрема, у Старобільську Луганської області російська окупаційна влада змушує людей віддавати дітей віком від 6 років у козацько-кадетський корпус для нібито «правильного патріотичного виховання». Людям, які відмовляються віддавати своїх дітей у вказаний корпус, загрожують позбавленням батьківських прав.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що росія готується до максимального загострення. Тож найближчі місяці для України будуть важкими та вирішальними.

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