Можуть готувати провокацію: окупанти влаштують хресний хід для захисту загарбників за допомогою дерев’яних хрестів

Колаборанти «днр» погодилися провести хресний хід навколо будівлі ОДА в Донецьку. Це начебто для захисту лігва сепаратистів від обстрілів, невідомо, правда, чиїх саме, про це повідомляє у Телеграмі міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm.



«З початку повномасштабного вторгнення такі свята виглядають трішки богохульними — небезпека потрапляння снарядів в хресний хід величезна. Такий варіант вже обговорюється в провладних колах „днр“. Проте найцікавіше почнеться після гулянь з іконами в центрі Донецька: далі організатори збираються заїхати в село Микільське на могилу старця Зосіма. Паралельно почнеться автопробіг із встановленням чотирьохметрових хрестів вздовж чинної на сьогодні лінії фронту — від Сватово до Криму. Хрестоносці збираються закопати хрести у Сватово та в Мар’янці, на підступах до Бахмуту, а також в м. Піски».

Як додає спільнота, організаторами хресного ходу стало церковне угрупування храму святої Ольги в Донецьку.

«Батюшка храму звернувся до так званої влади „днр“ за допомогою в організації паломництва до старця Іллі. Без допомоги „влади“ поїздка туди була б складною і небезпечною — поруч м. Вугледар. На це місто російські війська націлились після захоплення руїн Соледару. Туди ж командування вс рф кидає тисячі ув’язнених-найманців ПВК „Вагнер“. Командири вагнерівців ще не знають про задум „святих отців“ захистити їх на полі бою від ЗС України дерев’яним хрестом. Але „православні активісти“ шукають вихід на самого пригожина, а йому ініціатива навряд чи сподобається…»

Вже 5 лютого автопробіг пройде від Сватового до анексованого Криму.

«Ідеальним для пропаганди, не для самих учасників „православного спектаклю“, буде обстріл колони — небезпека цього велика, оскільки хрестоносці проїдуть акуратно вдовж лінії фронту по трасі Сватово-Бахмут-Дебальцеве і далі в напрямку Вугледару. Проте там вже як пощастить. „Хрестовий вал“ — це ще один метод боротьби проти української армії: звучить абсурдно, проте по телебаченню виглядатиме солідно».

Нагадаємо, під час обстрілів росіянами Святігорської лаври загинули двоє монахів та черниця.

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