Навідником російських ракет на школи Слов'янська виявився вчитель: зраднику винесли вирок

В Україні триває боротьба з колаборантами. Вчителя, який у Слов'янську здавав росіянам позиції ЗСУ та наводив ворожі ракети на школи, засудили на вісім років. Це випливає з вироку, який опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Вчитель фізики з Малинівської школи перебуваючи у Слов’янську повідомляв ворогу місця дислокації підрозділів ЗСУ протягом весни та літа. Всю інформацію він передавав через бот у Telegram терористам «ДНР».

Зокрема він повідомляв ворогу адреси навчальних закладів, де він вважав, що там знаходяться підрозділи ЗСУ.

Під час судового розгляду вчитель щиро покаявся та повністю визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення. Слов’янський міськрайонний суд ухвалив вирок та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк вісім років з ізоляцією засудженого та поміщенням його до кримінально — виконавчої установи закритого типу.

Як писали «ФАКТИ», раніше співробітники СБУ затримали чергового російського агента, який скоординував ракетний удар по школі та лікарні у Лимані Донецької області.

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