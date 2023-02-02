Краще б займався депутатською діяльністю: ЗСУ ліквідували на війні народного обранця із росії

31 січня в російському Златоусті поховали колишнього депутата від комуністичної партії російської федерації, який побував на Донбасі ще 2014 року. Окупанта Олександра Негребецьких «задвохсотили» ще влітку минулого року, але привезти додому те, що від нього залишилося, вдалося тільки в січні. Про це повідомив OSINT-експерт і розслідувач Іраклій Комахідзе.

«Колишній депутат міськзборів відомий як «людина широкої душі, активіст і громадський діяч, металург, депутат четвертого скликання Златоустівського міського округу від кпрф», — повідомляє телеграм-канал.

На момент ліквідації Олександру Негребецьких було 45 років. На війну проти українців він вирушив добровольцем. Так само відомо, що ще 2014 року він уже брав участь у бойових діях на Донбасі, але тоді все обійшлося пораненням. Цього ж разу ворогу не пощастило.

Нагадаємо, футболіста клубу «Рубін» з Брянської області росії Костянтина Берлюза було ліквідовано ЗСУ.



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