ЗСУ підтвердили ураження пункту дислокації окупаційних військ на Херсонщині: ворог одразу втратив понад 100 вояків

Попри виголошений путіним заклик до різдвяного перемир'я, з початку доби, 6 січня, ворог завдав ракетного удару та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Дніпропетровської областей. Про таке повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також залишається актуальною загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Командування армії рф, як і раніше, зосереджується на спробах повного захоплення Донецької області в межах її адміністративного кордону, тож веде наступальні дії на Бахмутському та безуспішно намагається покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

На інших оперативних напрямках ворог лише обороняється, зокрема, обстрілюючи райони населених пунктів, в т. ч. з території тимчасово окупованих південних регіонів України.

Зокрема, на Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали райони 16 населених пунктів, а на Херсонському під обстрілами знов опинилися Чорнобаївка, Берислав, Золота Балка та Херсон. Серед мирних жителів є постраждалі.

Але противник втрачає живу силу і техніку — так, підтверджено ураження 5 січня 2023 року пункту дислокації російських окупаційних військ у Гаврилівці Другій Херсонської області. Наразі відомо, що до місцевих лікарень привезли до 100 поранених військовослужбовців. Інформація щодо ліквідованих загарбників ще уточнюється.

За добу 6 січня українська авіація знову завдала удару по району зосередження російських окупантів, результати ураження уточнюються. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України здійснили вогневе ураження 2 районів зосередження живої сили та військової техніки противника.

Нагадаємо, лише станом на ранок 6 січня армія рф втратила в Україні вже понад 110 тисяч солдат і офіцерів лише вбитими.

Фото Генштабу ЗСУ

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