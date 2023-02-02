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Саміт Україна — ЄС: до Києва прибули лідери Євросоюзу Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель

10:22 2 лютого 2023
Урсула фон дер Ляєн у Києві

У п'ятницю, 3 лютого, в Києві відбудеться саміт Україна — ЄС, на який вже почали збиратися поважні гості.

Так, до столиці України прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Це вже четвертий її візит від початку широкомасштабного вторгнення росії. На саміт пані президентка прибула разом з командою комісарів.

«Ми тут разом, щоб показати — Євросоюз стоїть поруч з Україною як ніколи. І для подальшого поглиблення нашої підтримки та співпраці», — написала вона у соцмережах.

 

"Прибув до Києва, щоб передати найсильніший сигнал підтримки Євросоюзу усім українцям, які захищають свою країну. Допомога ЄС сягнула 50 мільярдів євро з початку війни росії. Європа була об’єднана з Україною з першого дня і стоятиме з вами, щоб перемагати та відбудовуватися", - написав на своїй сторінці у соцмережах високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

 

Нагадаємо, що днями Україну відвідала прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, яка зустрілася с президентом Володимиром Зеленським.

Фото зі сторінки Урсули фон дер Ляєн у соцмережах

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