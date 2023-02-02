У п'ятницю, 3 лютого, в Києві відбудеться саміт Україна — ЄС, на який вже почали збиратися поважні гості.

Так, до столиці України прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Це вже четвертий її візит від початку широкомасштабного вторгнення росії. На саміт пані президентка прибула разом з командою комісарів.

«Ми тут разом, щоб показати — Євросоюз стоїть поруч з Україною як ніколи. І для подальшого поглиблення нашої підтримки та співпраці», — написала вона у соцмережах.

Good to be back in Kyiv, my 4th time since Russia"s invasion.



This time, with my team of Commissioners.



We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever.



And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023

"Прибув до Києва, щоб передати найсильніший сигнал підтримки Євросоюзу усім українцям, які захищають свою країну. Допомога ЄС сягнула 50 мільярдів євро з початку війни росії. Європа була об’єднана з Україною з першого дня і стоятиме з вами, щоб перемагати та відбудовуватися", - написав на своїй сторінці у соцмережах високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Arrived in Kyiv to convey EU’s strongest message of support to all Ukrainians defending their country.



EU assistance has reached €50 billion since the start of Russia’s war. Europe stood united with Ukraine from day one. And will still stand with you to win and rebuild. pic.twitter.com/wfhIo9f9HT — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2023

Нагадаємо, що днями Україну відвідала прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, яка зустрілася с президентом Володимиром Зеленським.

Фото зі сторінки Урсули фон дер Ляєн у соцмережах

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