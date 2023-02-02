Деяким українцям виплатять по 2200 гривень: хто може претендувати на кошти

Внутрішні переселенці, які через російську агресію були змушені переміститися в інші регіони, мають змогу отримати фінансову допомогу від благодійників.

Зокрема, гуманітарна організація Save the Children in Ukraine виплатить ВПО 2 200 гривень. Отримати консультацію можна за телефоном гарячої лінії 800 609 845 або ж можна написати представникам організації в особисті повідомлення в Facebook. Оскільки гарячі лінії можуть бути перевантажені, українцям рекомендують відправляти номери своїх телефонів у особисті повідомлення, щоб потім з ними могли зв’язатися.

Фото Мінреінтеграції

Раніше в організації наголошували, що реєстрація на таку допомогу НЕ відбувається через гарячу лінію, QR-код зворотнього зв’язку чи месенджери — благодійники співпрацюють з місцевими владами міст, які і надають списки родин, які відповідають критеріям. Самі критерії залежать від того, про який регіон, куди переїхали ВПО, йдеться. У першу чергу допоможуть найбільш вразливим родинам, які знаходяться в Україні. Запити від людей, які виїхали, не приймаються.

Нагадаємо, що через платформу «єДопомога» благодійник може оплатити певні продукти людині, яка потребує цього. Такий оплачений сертифікат приймають у нізці мережевих супермаркетів.

Фото Pixabay

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