Новий вид допомоги: в одній з областей переселенці можуть додатково отримати 6600 грн

У Чернівецькій області вимушені переселенці можуть отримати понад 2200 гривень допомоги від міжнародної організації Action Against Hunger (ACF). Гроші виплачуватимуть протягом трьох місяців.



Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.



За його словами, на допомогу можуть претендувати й переселенці без статусу ВПО.



Реєстрація для отримання допомоги триватиме з 10 до 17 січня.



Документи прийматимуть у робочі дні з 10.00 до 16.00 на першому поверсі Департаменту соціального захисту населення Чернівецької ОВА (Чернівці, вул. Головна, 245).



Для реєстрації потрібно:

- не отримувати грошову допомогу від іншої гуманітарної організації (проводитиметься перевірка);

- один представник з сім'ї (повнолітній) повинен мати з собою оригінали документів усіх членів сім'ї, на яких оформлятимуть допомогу (паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження, довідка ВПО (за наявності).



Нагадаємо, внутрішнім переселенцям соціальні виплати від держави у 2023 році продовжать автоматично. Вони можуть отримувати гроші у будь-якому регіоні України, зробивши переадресацію.

116

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram