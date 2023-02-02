Розмір пенсії можна збільшити: у ПФУ розповіли, що для цього потрібно

У квітні поточного року очікується автоматичний перерахунок пенсійних виплат українцям, які після досягнення віку, що дає право на заслужений відпочинок, продовжили працювати.

Втім, працюючі пенсіонери можуть самостійно подавати заявку на перерахування за стажем, у тому числі й онлайн. Перерахунок проводиться з урахуванням не менш як 24-х місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, нагадують в Кабміні та додають, що перерахунок проводиться із заробітної плати, з якої обчислена пенсія.

Заява про перерахунок пенсії подається пенсіонером особисто або його законним представником за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії.

Це можна зробити й через особистий кабінет на веб-порталі ПФУ.

Для цього потрібно увійти в кабінет за допомогою кваліфікованого електронного підпису, в розділі «Про пенсійне забезпечення» вибрати «Заява на перерахунок пенсії». Далы подивитися інструкцію, натиснути кнопку «Продовжити». У вкладці «Орган ПФУ» обрати відповідний орган, у вкладці «Вигляд перерахунку» — «ч. 4 статті 42».

Далі необхідно заповнити поля анкети та завантажити скановані копії паспорту та ідентифікаційного коду, погодитися на обробку персональних даних та сформувати заяву. Перед відправкою заявки надається можливість перевірити коректність внесених даних.

Нагадаємо, що у березні планується індексація пенсійних виплат, про розмір якої офіційні органи ще не повідомляли. Це має відбутися у лютому 2023.

Фото Pixabay

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