Індексація пенсій у березні: чому для пенсіонерів важлива інформація лютого-2023

Розмір пенсійних виплат в Україні у лютому-2023 не зміниться. Як і в січні, мінімальна пенсія становитиме 2093 грн, а максимальна — 20 930 грн. Індексація пенсійних виплат очікується лише у березні.

Проте саме в лютому буде оголошено розмір березневої індексації, і інформація, яка надійде у цьому місяці, буде суттєво впливати на розмір майбутніх виплат, пише сайт «Обозреватель».

Розмір збільшення залежатиме від цілої низки факторів, зокрема від темпів інфляції. Однак для кожного пенсіонера сума підвищення буде розрахована індивідуально.

Враховуючи рекордне за останні роки зростання інфляції, індексація пенсій теж очікується на високому рівні — 24%. Проте офіційно цифру ще не опублікували ані Міністерство соцполітики, ані Пенсійний фонд.

А от мінімальна пенсія в Україні у 2023 році не зміниться й до кінця року — так і становитиме 2093 грн. Справа в тому, що в країні через війну та викликаний нею дефіцит бюджету скасували підвищення соцстандартів (прожитковий мінімум, мінімальна зарплата), а саме від них залежить розмір виплат найбіднішим пенсіонерам.

Також варто зважати на те, що під час індексації підвищують не всю пенсію, а її частину, розраховану за формулою. Тобто надбавки за стаж та інші заслуги не зростатимуть. Тому найбільш важливою інформацією буде саме повідомлення про розмір індексації.

Нагадаємо, що нещодавно в Верховну Раду внесли проект закону, яким пропонується урізати пенсійні виплати суддям Конституційного суду. Наразі їхня пенсія становить 50 відсотків від винагороди — у середньому близько 150 тисяч гривень. Законопроектом пропонується зменшити цей показник до 30 відсотків.

Фото Pixabay

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