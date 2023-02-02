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Політика

Мера Чернігова Атрошенка остаточно відсторонили від посади строком на рік

13:07 2 лютого 2023
Кличко та Атрошенко

Львівський апеляційний суд заборонив Владиславу Атрошенку обіймати посаду міського голови Чернігова протягом року. Рішення остаточне і оскарженню не підлягає, передає Суспільне.

Суд ухвалив це рішення 1 лютого під час розгляду апеляції на рішення Яворівського районного суду, який 7 грудня 2022 року на рік заборонив Атрошенку обіймати свою посаду. Апеляційний суд залишив в силі штраф у 6,8 тис. грн, натомість додатковий штраф 3,4 тис. грн скасував.

Сторона захисту із рішенням суду не згодна. Свідок водій Олександр Коробко, наполягав на тому, що ініціатива щодо перетину кордону та обміну автомобіля Tesla на службове авто Toyota Camry, яке офіційно закріплене за водієм, належить йому.

Нагадаємо, Владислав Атрошенко 2 липня 2022 року намагався перетнути державний кордон в пункті пропуску «Краківець». Після заборони виїзду ДПСУ у воєнний час, мер Чернігова відправив свого водія за кордон, щоб той повернув службовий автомобіль, яким впродовж трьох місяців користувалась його дружина у власних потребах.

Раніше «ФАКТИ» розповіли про обіцянку мера Чернігова Владислав Атрошенко виплатити грошові премії тим, хто на території міста знищить ворожу техніку або військовослужбовців. І перші «ластівки» вже є.

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