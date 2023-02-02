Рішення по Україні має бути прийняте протягом двох місяців, — польський генерал

Результат війни в Україні вирішиться протягом двох місяців. Так вважає Вальдемар Скшипчак, колишній командувач польських сухопутних військ, а нині генерал запасу. В інтерв'ю телеканалу Polsat News він сказав, що найближчим часом очікує російського наступу з кількох напрямків, а після його завершення — незалежно від результату — мирних переговорів.

«Росіяни прискорили підготовку. Вважаю, що наразі вони просто чекають на сприятливі погодні умови, які дозволять їм провести масштабну операцію з кількох напрямків одночасно. У Луганській та Донецькій областях, а також у Запоріжжі», — оцінює генерал Скшипчак.

За словами колишнього командувача польськими сухопутними військами, Москва переосмислила свою стратегію і поставила нові цілі.

«На мою думку, вони переглянули свої цілі і мають намір завоювати східну Україну від річки Ворскла, вздовж Дніпра до Чорного моря. Це буде стратегія малих кроків, тобто відокремлення частини українських територій», — сказав Скшипчак в інтерв'ю Polsat News.

На всіх трьох згаданих напрямках, тобто в напрямку Донецька, Луганська і Запоріжжя, польський генерал сказав, що росіяни мають шанс прорвати українську оборону. Вони намагатимуться прорватися якнайшвидше, бо хочуть захопити вирішальні території до того, як в Україну надійде обіцяна Заходом сучасна зброя.

Нещодавно американці, німці та інші члени Північноатлантичного альянсу пообіцяли Києву танки Abrams і Leopard.

Крім того, існують припущення щодо можливих поставок винищувачів, можливо, багатоцільових винищувачів F-16, які також підходять для атаки наземних цілей. Однак цього тижня президент США Джо Байден відповів негативно на запитання журналістів, чи розглядають американці можливість надання українцям винищувачів F-16.

Нагадаємо, ISW вважає, що росія готується до «незворотнього наступу» у найближчі місяці.

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