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Події

Імітували смертельну ДТП та вимагали 8 тисяч доларів: в Дніпрі затримали банду вимагачів

18:44 2 лютого 2023
Затримання злочинця

У Дніпрі, де нещодавно СБУ викрила ворожих агентів, які наводили ракетні удари рашистів, правоохоронці затримали трьох учасників злочинного угрупування — їм повідомлено про за фактом вимагання з погрозою насильства, що завдало значної шкоди потерпілому, в умовах воєнного стану.

Як повідомляють в Офісі генерального прокурора, мешканці обласного центру впродовж тривалого часу вибивали неіснуючі борги.

Фото прокуратури

За даними слідства, у серпні 2022 року учасники групи зімітували дорожньо-транспортну пригоду зі смертельними наслідками. Вони пообіцяли приховати тіло начебто загиблої людини, вимагаючи у потерпілого за таку «допомогу» 8 тисяч доларів. А у разі відмови погрожували застосуванням насильства до нього та близьких родичів.

Фото прокуратури

«Під час одержання другої частини „боргу“ в сумі 5 тис доларів США усіх учасників затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави», — додали у прокуратурі.

Раніше в Дніпрі викрили кол-центр, яки організували троє містян. Шахраям вдалося заволоділи грошима 18-ти тисяч жителів Казахстану.

Фото прокуратури

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