Кіберафера року: шахраї з Дніпра заволоділи грошима 18 тисяч жителів Казахстану

Українські правоохоронці викрили ще одну шахрайську схему. Так, зловмисники телефонували громадянам під виглядом працівників банку. У розмовах вони запевняли людей, що до їхніх рахунків отримали доступ сторонні. Надалі випитували фінансові дані нібито для запобігання шахрайству, однак, отримавши ці відомості, привласнювали гроші. Про це повідомили у Кіберполіції України.

«Організаторів схеми викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції, працівниками Офісу Генерального прокурора та у співпраці з правоохоронцями Республіки Казахстан. Троє мешканців Дніпра утворили call-центр та залучили до роботи в ньому 37 операторів. Вони телефонували громадянам Казахстану, видаючи себе за співробітників служби безпеки банків. Громадянам повідомляли про підозрілі транзакції і запевняли, що нібито сторонні особи отримали доступ до їх рахунків. Під виглядом „скасування“ транзакцій переконували клієнтів назвати фінансові дані», — йдеться у повідомленні.

Отримавши таку інформацію, зловмисники переказували гроші потерпілих на підконтрольні рахунки. Також вони оформлювали швидкі кредити та привласнювали суму позики.

«Організатори заохочували операторів та виплачували відсотки від суми, яку їм вдалося отримати злочинним шляхом. Для конспірації фігуранти використовували банківські рахунки, розміщені в офшорних зонах, та криптовалютні гаманці. У такий спосіб зловмисники ошукали близько 18 тисяч громадян Республіки Казахстан. Працівники поліції встановлюють загальну суму збитків», — повідомили у Кіберполіції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що шахраї намагаються заволодіти акаунтами українців у Telegram і про те, як можна уникнути цієї пастки.

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