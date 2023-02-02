Наступ вже розпочався: військовий експерт розповів про відволікаючі удари росіян

Наступ російських військ вже розпочався. Плани ворога незмінні: вони хочуть взяти Бахмут, щоб далі піти у наступ на Слов'янськ та Краматорськ, а згодом окупувати всю Донеччину за наказом володимира путіна.

Про це в ефірі Апостроф TV розповів військовий експерт, аеророзвідник ТрО ЗСУ Андрій Коваленко.

«Якщо говорити про наступ росіян, то він вже йде. Головні зусилля будуть задіяні саме на сході, але не виключено, що будуть відволікаючі удари на Запорізькому напрямку, на півдні та Харківщині. Також не можна виключати, бо на Чернігівщині та Сумщині постійно ведуться обстріли, певну імітацію наступальних дій там з метою розтягнути наші сили», — вважає експерт.

За його словами, ворог не полишає планів наступу на Слов'янськ та Краматорськ і для цього тисне на українські Сили оборони на двох напрямках.

«Якщо подивитися на дії ворога під Бахмутом, вони рвуться до траси на Слов'янськ через Благодатне. Звідти їх поки відкинули, але плани росіян не змінюються, вони лізуть до траси на Слов'янськ з Бахмутського напрямку, а Лиманський напрямок потрібен, щоби тиснути на агломерацію Краматорськ-Слов'янськ з півночі», — розповів Коваленко.

Так само росіяни намагаються перерізати трасу Костянтинівка-Бахмут для подальшого наступу на Костянтинівку, а також продовжує тиск на Вугледар та Курахове.

Військовий не виключає, що українськи сили можуть залишити Бахмут, як це було у випадку з Соледаром, але виключно для того, щоб зайняти більш вигідні позиції та не дати ворогу виконати свій план.

«Я впевнений, що командування розуміє ситуацію краще за нас всіх. Відповідно, якщо подивитися на оборону Соледару, вона була необхідна, щоб у цей час підготувати позиції, до яких відходили наші військові, щоб продовжувати захист Бахмуту. Ворог зараз лізе з боку Кліщіївки до траси Костянтинівка-Бахмут, щоб її перерізати та далі наступати на Костянтинівку. Але наразі закріпитися їм там не вдається. Так само Вугледар та Курахово, де також ми тримаємо позиції. й

Про те, що росіяни можуть розпочати наступ на сході та півдні до річниці вторгнення в Україну, раніше заявляв міністр оборони України Олексій Резніков.

Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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