Росія може розпочати наступ на двох напрямках до річниці вторгнення, — Резніков

Війська росії, яка чинить агресію проти України, можуть розпочати наступ на сході та півдні до річниці вторгнення в Україну. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає BFMTV.

Також посадовець закликав до нової військової допомоги з боку НАТО.

«Ми не можемо втрачати ініціативу. Зважаючи на те, що росіяни живуть символікою, вони можуть щось спробувати зробити до 24 лютого. Ми не недооцінюємо нашого ворога», — заявив Резніков.

За словами міністра, раніше йшлося про «500 тисяч російських солдатів», мобілізованих Кремлем. А вже тепер навіть офіційна цифра зросла.

«Офіційно заявляли про 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, то, за нашими оцінками, це значно більше», — пояснив міністр оборони.

На думку Резнікова, Збройні сили рф «можуть здійснити наступ за двома напрямками: «це може бути Донбас, а може бути південь».

Як писали «ФАКТИ», раніше у Генштабі повідомили, що ворог активно веде розвідку, а на окремих напрямках готується до наступу. Окупанти, незважаючи на великі втрати, продовжують спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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