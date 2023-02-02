«Львівський телефонно-апеляційний суд виконав політичне замовлення»: Палатний про рішення щодо Атрошенка

Львівський апеляційний суд виконав політичне замовлення, відсторонивши мера Чернігова Владислава Атрошенка від посади на рік. Про це заявив голова виконкому партії «УДАР Віталія Кличка», керівник Волонтерського штабу «Українська команда» Артур Палатний.

«Вчора Львівський телефонно-апеляційний суд виконав політичне замовлення проти мера Чернігова Владислава Атрошенка. Одна людина з іншого куточку країни по дзвінку відсторонила на рік людину, яку обрали понад 77% виборців Чернігова. Ще раз: за Атрошенка проголосувало 300-тисячне місто, за суддю, який його відсторонив, — ніхто. Це рішення суду — свідчення того, що телефонне право в Україні до цих пір сильніше закону. Що політичні поняття сильніше демократії. Що суд продовжує бути офіціантом у замовників з одного кабінету», — заявив Артур Палатний.



Він підкреслив, що Атрошенка покарали таким чином за те, що на початку війни, під обстрілами він організував евакуацію своєї дружини та дітей, а сам залишився обороняти Чернігів. Також Палатний наголосив, що боротьба за демократію та самоврядування в Україні не припиниться.

«Та кількість громадян, міських голів, лідерів громад, які прийшли підтримати демократію, а також представників українських та закордонних медіа свідчить, що боротьба лише починається. Ми будемо боротися за місцеве самоврядування. Ми будемо жорстко відстоювати демократію в Україні! Тому буде позов до Євросуду з прав людини та скарга до Вищої ради правосуддя. Бо лише повага до такої цінності, як демократія, є квитком України в цивілізований світ», — підкреслив Артур Палатний.

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