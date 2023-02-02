Протягом поточної доби противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області — пошкоджені 13 двоповерхівок, 3 чотириповерхівки, дитяча поліклініка, школа, гаражі та автівки, є жертви серед мирного населення.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ та додали, що ворог також завдав 3 авіаційних удари та здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах населеного пункту Комишани Херсонської області, де були поранені цивільні, у тому числі й 5-річна дитина, а також уразили цивільну інфраструктуру міста Очаків на Миколаївщині.



Зазначається, що наразі ворог продовжує активну розвідку та підготовку до наступу на окремих напрямках, здійснюючи заходи посилення своїх військ. Тривають наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог зазнає великих втрат, особливо в особовому складі. На інших напрямках окупанти обороняються.



«На тимчасово зайнятих територіях Донецької області росія готується до прихованої мобілізації. Зокрема, у місті Горлівка всі бюджетні та комунальні установи отримали наказ подати до окупаційного військового комісаріату списки осіб, які мають бронь. Усі ці люди будуть розглядатися спеціальними комісіями ворога з подальшим призовом на військову службу до лав противника. В районі Тавільжанки Куп’янського району Харківщини противник готується до руйнування дорожньої інфраструктури, мінування мостів, дамб та переїздів», — йдеться у повідомленні.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів. Також наші захисники знищили російський БПЛА типу «Мерлін». А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили та пункт управління противника.

Нагадаємо, що начальниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк попереджала про маневри ворога у Чорному морі, які можуть свідчити про підготовку нового масованого удару по Україні.

Фото Генштабу ЗСУ

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