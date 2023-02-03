Тіло знайшли через місяць: під Одесою чоловік жорстоко вбив та спалив свою дружину

На Одещині в лісосмузі на околиці міста Арциз виявили обгоріле тіло жінки. Судмедекспертиза показала, що смерть 38-річної мешканки міста була насильницькою і настала внаслідок удушення. Як повідомили в поліції, з початком розслідування під підозру одразу потрапив 48-річний співмешканець вбитої, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за зґвалтування та крадіжку.

У ході слідства було отримано неспростовні докази цієї версії і чоловік зізнався, що у грудні 2022 року під час прогулянки з цивільною дружиною околицями міста між ними виникла сварка на ґрунті ревнощів.

Підозрюваний побив жінку, а коли вона знепритомніла, задушив її мотузкою, яку мав при собі. На додачу, щоб приховати сліди злочину, зловмисник відволок тіло в сусідню лісосмугу і підпалив його.

Слідчі під процесуальним керівництвом Болградської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві. Тож чоловіка може бути позбавлено волі терміном від семи до 15 років.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше на Сумщині винесли вирок чоловікові, який молотком та кухонною сокирою позбавив життя свою співмешканку — також через ревнощі.

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