Окупанти вранці вдарили по Харківській області: постраждали мирні українці

Вранці у четвер, 2 лютого, російські окупанти завдали чергових ударів по Харківщині — під обстрілом опинився Куп'янський район.

За інформацією очільника обласнох ОВА Олега Синєгубова, близько 07:00 окупанти вдарили по Куп'янську, де внаслідок атаки пораненння отримала 67-річна жінка. Під обстрілом опинилося й село Кругляківка Куп'янського району, де був поранений 46-річний співробітник ДСНС.

За попередніми даними, нема постраждалих у смт Козача Лопань, яке також обстрілювали загарбники. У населенному пункті було пошкоджено будівлю селищної ради.

За словами Синєгубова, протягом доби, що минула, рашисти обстріляли низку населених пунктів області. Під вогнем була переважно приватна житлова забудова. Багато будинків пошкоджено, вибиті вікна та зруйновані господарські будівлі.

Нагадаємо, що під час ракетного удару по Краматорську, що на Донеччині, де був зруйнований житловий будинок, загинули троє мирних мешканців, ще 21 людина постраждала.

Ілюстративне фото зі сторінки Олега Синєгубова



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