Окупанти продовжують депортацію місцевого населення з окупованої Херсонщини та знищують приватні катери на узбережжях Дніпра

Росіяни намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках та ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 3 авіаційних удари, здійснив понад 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони 7 населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської та Сумської областей», — повідомили у Генштабі.

Там зазначили, що росіяни продовжують грубо порушувати закони та звичаї ведення війни стосовно цивільного населення.

«У Херсонській області масово знищуються приватні катери на узбережжях Дніпра. Двигуни та інше майно з плавзасобів привласнюють окупанти. Після затоплення цивільних суден частина пального потрапила в дельту річки та безпосередньо загрожує екосистемі Національного природного парку „Нижньодніпровський“. Продовжуються заходи насильницької евакуації населення з тимчасово зайнятих територій. В населеному пункті Берислав місцевим жителям наказано виїхати до 10 листопада. Основною причиною окупанти вказують можливе руйнування Силами оборони України дамби Каховської ГЕС», — йдеться у повідомленнні.

В Генштабі підтвердили ураження противника в попередні дні в Херсонській області. Так, у населеному пункті Каховка, завдано удару по будівлі, де перебувало до 200 військовослужбовців противника. В районі населеного пункту Раденськ знищено велику колону бойової техніки.

«Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала по ворогу 18 ударів. Під ураження потрапили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони окупантів. Підрозділи протиповітряної оборони збили 3 БпЛА. Воїни українських ракетних військ і артилерії за добу уразили 2 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та низку інших важливих військових об’єктів противника», — повідомили в Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», австралійський генерал у відставці Мік Раян у своїй колонці для The Economist зазначив, що українські військові постійно дивують росіян своєю компетентністю і тактичною винахідливістю. Українську військову стратегію він охарактеризував як стратегію корозії.

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