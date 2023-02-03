«Буде моєю дочкою»: відомий телеведучий має намір вдочерити дівчинку, яку врятував з-під обстрілів на фронті

Телеведучий, а нині — боєць ЗСУ Даніель Салем врятував двомісячну дівчинку, батьки якої загинули, і зараз хоче вдочерити «хрещеницю». Тож зараз окрім служби, він зайнятий оформленням необхідних документів.

«Я думав, що зможу це зробити дуже легко. Але ні. Лише після війни. Я навіть опікунство зараз не можу оформити, тому що мати моєї дитини зараз теж за кордоном і у мене нема нікого, кому я можу її віддати», — зізнався Даніель в інтерв'ю Славі Дьоміну.

За його словами, його семирічна донька Санта-Луна зраділа новині, що в неї буде сестричка.

Поки що сирота перебуває у будинку малюка, тому що Салем не може довірити комусь опіку над нею.

«Ця дівчинка буде моєю донькою. Я впевнений. Їй зараз вже чотири місяці. Їй було два місяці, коли ми її забрали з-під обстрілу. Але це буде. Це дуже інтимна історія для мене», — сказав артист.

Нагадаємо, що бажання про всиновлення дитини у Даніеля виникло ще в травні, після відвідин Миколаївської обласної лікарні. Тоді він також не виключив, що в сім'ї може з'явитися одразу двоє прийомних дітей.

Фото instagram.com/daniel_jihad_salem

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