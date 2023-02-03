Держслужбовцям можуть дозволити виїхати за кордон: названо умови

Незважаючи на заборону перетинання державного кордону під час війни, для держслужбовців передбачені окремі випадки, за яких вони мають можливість покинути територію України не лише в рамках службового відрядження.

Про це пише Telegram-канал Державної прикордонної служби (ДПСУ).

За яких обставин держслужбовці можуть покинути територію України?

Перш за все, це мають бути матері та одинокі батьки, які хочуть відвідати своїх дітей віком до 18 років за кордоном або ж їх супроводжувати.

Для перетину кордону їм необхідно мати: паспорт, свідоцтво про народження дитини та нотаріально засвідчені документи, які підтверджують перебування дітей за межами України. Водночас чоловікам необхідно мати документи, які підтвердять їх статус одинокого батька.

Крім того, можливий виїзд за кордон з метою лікування.

Для цього необхідно надати документи, які дають право на виїзд і в’їзд в Україну, та лист МОЗ про перелік осіб, яких іноземні медичні заклади приймають на лікування.

Нагадаємо, що в січні також було оновлено порядок ведення військового обліку, в т. ч. посилено відповідні функції консульських установ України за кордоном. Проте процедуру повернення українців з-за кордону у разі нагальної потреби ніде не прописано.



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